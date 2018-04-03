Подростки избили и ограбили иркутского журналиста за неровную походку

Потерпевший от рук подростков журналист из Иркутской области считает, что школьников наняли конкуренты с местных телеканалов; нападавшие же утверждают, что их привлекла неровная походка жертвы.

Сотрудники полиции задержали двух подростков 15-и и 16-и лет, подозреваемых в нападении на 38-летнего журналиста Виталия Шахназарова в городе Шелехове Иркутской области. Группа неизвестных напала ночью на мужчину, когда тот пошёл в магазин за кормом для кота. У него забрали мобильный телефон, документы и банковскую карту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Старший из подозреваемых ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. У молодых людей изъяли мобильный телефон потерпевшего. Сами налётчики при задержании утверждали, что обратили внимание на будущую жертву из-за неровной походки. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.



Виталий Шахназаров на данный момент является главным редактором городского сайта «Шелехов News». Журналист связал нападение с профессиональной деятельностью.



«Думаю, это могли сделать конкуренты. Мы сейчас просто интернет-канал, но хотим попасть в сетку вещания, и уже имеем соответствующую договорённость с одним из крупных провайдеров. И в Шелехове все об этом знают», — передало агентство слова Виталия Шахназарова.



На данный момент мужчина находится дома. Он отметил, что серьёзных травм нет: синяки на лице, кровоподтёки, рассечена кожа на голове. Также есть подозрение на черепно-мозговую травму.



Напомним, в конце января группа неизвестных напала в новосибирской пиццерии на хоккейного журналиста и шеф-повара ресторана.