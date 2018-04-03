Пожарные локализовали пожар в сочинской многоэтажке

Пожарным удалось локализовать пожар в жилом доме в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«На данный момент объявлена локализация пожара на площади 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. Тушение продолжается.

Возгорание возникло на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома, огонь охватил 500 квадратных метров площади, которая затем возросла до 600 квадратных метров. Как уточнили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей.

Для погорельцев подготовлен пункт временного размещения на территории одного из санаториев.

Напомним, что 25 марта в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, из них 41 ребёнок.