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Пожарные локализовали пожар в сочинской многоэтажке

 3 апреля, 00:20
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Пожарные локализовали пожар в сочинской многоэтажке
фото с сайта pixabay.com

Пожарным удалось локализовать пожар в жилом доме в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«На данный момент объявлена локализация пожара на площади 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. Тушение продолжается.

Возгорание возникло на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома, огонь охватил 500 квадратных метров площади, которая затем возросла до 600 квадратных метров. Как уточнили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей.

Для погорельцев подготовлен пункт временного размещения на территории одного из санаториев.

Напомним, что 25 марта в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, из них 41 ребёнок.

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