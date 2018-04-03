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Правительство НСО погасит ипотеку семье погибших детей из Колывани

 3 апреля, 10:22
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Правительство НСО погасит ипотеку семье погибших детей из Колывани
фото с сайта nso.ru

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился выделить деньги из резервного фонда на досрочное погашение ипотечного кредита семьи, в которое погибли двое детей в коммунальной яме.

2 февраля в посёлке Колывань двое братьев возрастом шести и 11 лет упали в вырытую сотрудниками коммунальных служб яму, наполненной водой. Дети не смогли выбраться оттуда и утонули. Врио губернатора Андрей Травников распорядился оказать помощь семье погибших. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее решение было озвучено 2 апреля на оперативном совещании, которое провёл врио главы региона.

«В связи с трудной жизненной ситуацией, в которой находится семья, врио губернатора поручил региональному министерству труда и социального развития в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда на досрочное погашение ипотечного кредита семьи», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее, 5 марта, Андрей Травников также поручал администрации Колыванского района и министерству труда и соцразвития области в кратчайшие сроки оказать всю необходимую помощь пострадавшей семье.

Напомним, в апреле на ремонт бобровской школы с обрушившейся стеной правительство НСО выделит 40 млн рублей.

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