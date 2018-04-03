СК Ангарска расследует поджог торгового центра

Картонные коробки стали причиной опасного пожара; следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело, подозревая, что загорелся торговый центр не случайно.

Как указано в материалах дела, на территории торгового предприятия загорелись картонные коробки, сваленные у стены одной из пристроек. Картон вспыхнул мгновенно, огонь перекинулся на стены пристройки, затем на здание центра.

Обошлось без пострадавших: персонал и посетителей эвакуировали. Огонь повредил кровлю ТЦ и несколько помещений на третьем и четвёртом этажах.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённые путём поджога»).

«В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Кроме того, в рамках уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям представителей торгового центра, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нём», — сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унёсший жизнь 64 человек.