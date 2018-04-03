Таджикским самолётам запретили Новосибирск

Российские авиавласти с 5 апреля отзывают допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полёты из Душанбе в Москву и Новосибирск, а также из Худжанда в Новосибирск, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

Такая мера применяется в связи с тем, что Таджикистан не только не подтвердил заявки «Уральских авиалиний» на выполнение полётов и «не дал своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве, но и отозвал ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полётов по ряду маршрутов», — говорится в сообщении.

Как сообщал Сиб.фм, ранее Минтранс закрыл доступ самолётам Somon Air в аэропорты Иркутска и Красноярска.