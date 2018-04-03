1 балла
-4 °C
Курс ЦБ:
57,29
70,6

Таджикским самолётам запретили Новосибирск

 3 апреля, 03:28
подходящие темы
Таджикским самолётам запретили Новосибирск
фото с сайта pixabay.com

Российские авиавласти с 5 апреля отзывают допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полёты из Душанбе в Москву и Новосибирск, а также из Худжанда в Новосибирск, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

Такая мера применяется в связи с тем, что Таджикистан не только не подтвердил заявки «Уральских авиалиний» на выполнение полётов и «не дал своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве, но и отозвал ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полётов по ряду маршрутов», — говорится в сообщении.

Как сообщал Сиб.фм, ранее Минтранс закрыл доступ самолётам Somon Air в аэропорты Иркутска и Красноярска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17.10.2017, 14:59 • интервью

Советский Союз — это колоссальный детектив

Сценарист Алексей Самолётов — о том, откуда на станции «Салют-7» таракан и какие истории о своём городе не знают жители Новосибирска.
 21.08.2017, 14:24 • репортаж

Колыбель малой авиации

Как создавался цельнокомпозитный самолёт и почему будущее авиации — именно за такими технологиями.
 27.06.2017, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 21 марта, 17:01 • новость

Две крупные отставки в Новосибирске — политолог высказал мнение об их причинах

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца — политолог разобрался, что привело к этим кадровым перестановкам.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.