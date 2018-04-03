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Томские учёные нашли дешёвый способ продлить жизнь

 3 апреля, 14:59
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Томские учёные нашли дешёвый способ продлить жизнь
фото с сайта pixabay.com

Специалисты из Томска получили препарат из растительного сырья, который противостоит процессу сокращения продолжительности жизни из-за травм, операций и прочих стрессов.

Из-за стресса у человека меняется избирательная проницаемость стенок кишечника, и в организм попадают вещества, вызывающие воспалительную реакцию во всех органах и тканях. Это нередко приводит к хроническим аутоиммунным заболеваниям, таким как ревматизм, ревматоидный артрит и многим другим. Вещество, способное остановить воспалительную реакцию, человеческий организм вырабатывает сам, однако в недостаточном количестве.

Специалисты из Голландии смогли получить данное вещество методом инкубации генно-модифицированных клеток хомяка либо человека. На данный момент лекарство проходит клинические испытания. Однако даже когда оно станет доступным для продажи, мало кто сможет его приобрести: цена одной дозы составляет около тысячи евро.

Томские учёные тоже решили создать подобный препарат. Правда, пошли они несколько иным путём, сообщил SIBMEDA.

«Мы сумели внедрить геном человека в клетку растения и заставить её выделять то самое вещество, которое нужно», — передал слова директора компании «ИФАР», профессора Вениамина Хазанова, журнал.

В результате стоимость производства вещества снизилась в сотни раз. Если завершение разработки технологии пройдёт успешно, созданное лекарство смогут купить все нуждающиеся. Учёные отметили, что растительное сырьё, необходимое для получения препарата, доступно и широко применяется. Проект вошёл в число одобренных научным центром «Сколково».

Напомним, в декабре 2017 года томские химики создали живую воду с антиоксидантами.

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