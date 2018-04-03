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Топ-5 событий понедельника — Сиб.фм

 3 апреля, 00:01
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Топ-5 событий понедельника &mdash; Сиб.фм
фото из группы «кинотеатр „Победа“» в соцсети «ВКонтакте»

Аман Тулеев после отставки останется жить в своей резиденции, свиной грипп убил первого человека из Новосибирской области в 2018 году, «Победа» привлекла внимание к проблемам аутизма: всё, чем Сиб.фм запомнился понедельник, 2 апреля.

ПОСПЕШИЛ

Две иномарки столкнулись ночью 2 апреля в Новосибирске на перекрёстке улиц Ипподромской и Военной. По словам очевидцев, водитель Nissan Skyline, будучи нетрезвым, хотел пролететь перекрёсток на красный свет и врезался в пассажирскую дверь Daewoo Lacetti, который спокойно ехал на разрешающий сигнал. С места ДТП госпитализировали трёх человек.

ГРИПП УБИВАЕТ

От свиного гриппа скончался первый в 2018 году житель Новосибирской области. Мужчина из Болотнинского района обратился за помощью медиков только на шестой день после того, как заболел. Врачи поставили диагноз: вирус A(H1N1), в народе — свиной грипп. У пациента не было прививки от гриппа, и за шесть суток вирус настолько поразил его, что в больнице мужчину не удалось спасти. В регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, врачи и Сиб.фм просят всех быть внимательными и осторожными.

ДОМ И «НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР»

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Это, пожалуй, для Сибири новость 20-летия. Несмотря на то, что Тулееву, очевидно, пришлось покинуть свой пост после недавней трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», у него останется звание «народного губернатора». Также ему в пожизненное пользование отойдут резиденция в селе Мазурове и отдельное служебное помещение в здании администрации области.

АВАРИЙНЫЙ НЕВЫХОД

В новосибирских торговых центрах продолжаются проверки. Представители МЧС и прокуратуры после кемеровской трагедии проинспектировали местные торговые центры. И выявили 26 нарушений: неисправные пожарные сигнализации, заваленные хламом и коробками пожарные выходы. Названия торговых центров-нарушителей в региональном МЧС не раскрывают — будем надеяться, потому, что нарушений скоро не будет нигде.

СВЕТИ СИНИМ

Новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» принимает активное участие в распространении информации об аутизме. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам заболевания, 2 апреля фасад «Победы» как одного из знаковых зданий мира подсветили синим. Также в центре организованы френдли-сеансы мультфильма «Шерлок Гномс», показы социальной рекламы и тренинги для персонала.

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