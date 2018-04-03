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Андрей Травников и Митрополит Тихон посетили храмы Новосибирской епархии

 3 апреля, 17:57
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Андрей Травников и Митрополит Тихон посетили храмы Новосибирской епархии
фото с сайта nso.ru

Врио губернатора Новосибирской области и представители православной церкви позаботятся о безопасности прихожан в день Пасхи.

В канун празднования Пасхи, которая в 2018 году будет 8 апреля, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и Митрополит Тихон посетили храмы городской епархии. Также врио главы региона встретился со священнослужителями собора во имя князя Александра Невского, Троице-Владимирского собора, учащимися и преподавателями Новосибирской Духовной семинарии. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Андрей Травников рассказал, что власти региона совместно с представителями православной церкви проводят мероприятия, направленные на защиту граждан при участии в пасхальных торжествах.

«Современный мир диктует нам новые требования. В преддверии такого большого праздника, когда десятки тысяч прихожан придут в храмы, безусловно, нужно обеспечить и пожарную, и общественную безопасность», — сообщил врио губернатора.

Также он отметил, что Пасха имеет большое значение для многих жителей области, и поделился своими воспоминаниями о семейных традициях празднования.

«Очень важно в эти предпраздничные дни посетить приходы, встретиться с прихожанами, посмотреть, чем живут православные люди, как подготовлены приходы к Светлому Христову Воскресению. Очень важно встретить праздник в мире, благополучии и единстве», — подчеркнул Митрополит Тихон.

Напомним, 19 февраля у православных жителей России начался Великий пост, окончанием которого станет Пасха.

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