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Аман Тулеев нашёл приют в Совете народных депутатов Кемеровской области

 3 апреля, 18:41
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Аман Тулеев нашёл приют в Совете народных депутатов Кемеровской области
фото пресс-службы администрации Кемеровской области

Без полномочий Аман Тулеев проходил недолго: после того, как Владимир Путин удовлетворил его прошение об отставке, экс-губернатор принял мандат от депутата «Единой России» в Кемерове Вана Вай Чена.

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев вступил в новую государственную должность. Региональный избирком принял решение передать ему вакантный мандат Совета народных депутатов Кемеровской области. Тулеев занял место своего однопартийца Вана Вай Чена, сложившего полномочия.

Полномочия главы региона Аман Тулеев сложил с себя 1 апреля, подав президенту России Владимиру Путину прошение об отставке после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Президент принял досрочную отставку Тулеева, сохранив ему звание «народного губернатора». Звание позволяет Тулееву пользоваться областной резиденцией и даёт право на кабинет в областной администрации и помощника.

Обязанности губернатора Кемеровской области исполняет бывший заместитель Тулеева Сергей Цивилёв. Сам Тулеев, приняв мандат Чена, готовится стать ещё и спикером Совета.

Напомним, 1 апреля после отставки Амана Тулеева президент России Владимир Путин поблагодарил его за хорошую работу.

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