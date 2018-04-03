Участница конкурса красоты из Новосибирска собрала АК-47 за 15 секунд

В Новосибирске состоялся конкурс «Miss Sport&Beauty — 2018», в котором приняли участие «самые современные и спортивные» жительницы региона.

Девушки удивили жюри разносторонними увлечениями, а одна из участниц пришла на конкурс с автоматом Калашникова.

«Конкурс „Miss Sport&Beauty“ не связан с фитоняшками. У нас конкурс именно про современных девушек из Новосибирска, которые имеют активную жизненную позицию, харизматичны, ведут здоровый образ жизни, успешно совмещают карьеру, спорт и семью. В нём может принять участие любая женщина. При этом нет ограничения в возрасте. В этом году у нас было несколько участниц, которым уже за 40, и у одной из них пятеро детей», — рассказала организатор Дарья Тимонина.

В финале «Miss Sport&Beauty — 2018» приняли участие восемь красавиц. Победительницей стала 30-летняя мама двоих детей Екатерина Середина.

«Кто я? Жена, мама и просто счастливая женщина. Я девушка, которая любит свою семью и познаёт себя через окружающий мир. Я девушка, которая любит жизнь, любит петь, любит танцевать, любит приключения и путешествия, любит футбол, любит готовить и вкусно поесть. Я люблю мечтать, но в то же время принимаю мир таким, какой он есть, со всеми его светлыми и тёмными сторонами. Всё самое доброе, позитивное и благополучное я предпочитаю привносить в свою жизнь, в жизнь моих друзей и родных», — говорит рыжеволосая победительница.

Екатерина Середина очаровала жюри своей открытостью, честностью, улыбчивостью, жизнерадостностью и цветом волос.

«Сегодня — эпоха рыжих! В последнее время рыженькие забирают все призовые места.

Я живу в Новосибирске уже четвёртый год, и это мой третий конкурс красоты. Безумно рада, что в этом городе проводят такие проекты, в котором принять участие может любая девушка. Не нужно быть голубоглазой блондинкой с 90/60/90», — заявила она.

В течение месяца участницы готовились к финалу конкурса — хореография, дефиле. Кроме этого у участниц еженедельно проходили различные мероприятия: встреча с психологом, мастер-класс по кикбоксингу, фотосессия в дизайнерских платьях от партнёра.

Финал начался с совместного танца в стиле Джанет Джексон, и каждая участница представила один из видов спорта, актуальных в наше время. Затем они представили себя, показали свои таланты, а заключительным этапом финала стал вечерний выход.

В итоге призовые места на пьедестале заняли Екатерина Середина, Ирина Терещенко и Екатерина Волчок. Каждая из них получила призы от партнёров и индивидуальные подарки. Тройке финалисток были вручены ювелирные украшения, фруктовые букеты и специальные призы. Победительнице от партнёра конкурса были подарены наручные часы, а также сертификат на бесплатное обучение вождению на мотоцикле.

Стоит отметить, что жюри удивила 26-летняя Карина Ибрагимова, которая завоевала сразу два титула — «Мисс Фотомодель» и «Мисс Модель». Карина пришла на конкурс красоты с автоматом Калашникова, который разобрала всего за 15 секунд.

«Я не могу устоять перед оружием, увлекаюсь страйкболом и пулевой стрельбой. В 2009 году стала чемпионкой Новосибирской области по самбо.

Обожаю спорт и активный отдых, давно владею оружием. Стреляю хорошо — в десятку попадаю с расстояния около 100 метров. Приходилось стрелять из пистолета ТТ, Макарова, а также COLT 1905, снайперской винтовки и, конечно, автомата Калашникова. Ранее работала в следственном комитете, а сейчас у меня своя юридическая компания», — рассказала девушка.

Напомним, в марте в Новосибирске состоялся первый в новом сезоне кастинг среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018», регион в полуфинале представят сразу три участницы.