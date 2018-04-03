8 баллов
-4 °C
Курс ЦБ:
57,29
70,6

Участница конкурса красоты из Новосибирска собрала АК-47 за 15 секунд

 3 апреля, 06:45
подходящие темы
Участница конкурса красоты из Новосибирска собрала АК-47 за 15 секунд
Фото предоставлены организаторами конкурса и участницами

В Новосибирске состоялся конкурс «Miss Sport&Beauty — 2018», в котором приняли участие «самые современные и спортивные» жительницы региона.

Девушки удивили жюри разносторонними увлечениями, а одна из участниц пришла на конкурс с автоматом Калашникова.

«Конкурс „Miss Sport&Beauty“ не связан с фитоняшками. У нас конкурс именно про современных девушек из Новосибирска, которые имеют активную жизненную позицию, харизматичны, ведут здоровый образ жизни, успешно совмещают карьеру, спорт и семью. В нём может принять участие любая женщина. При этом нет ограничения в возрасте. В этом году у нас было несколько участниц, которым уже за 40, и у одной из них пятеро детей», — рассказала организатор Дарья Тимонина.

В финале «Miss Sport&Beauty — 2018» приняли участие восемь красавиц. Победительницей стала 30-летняя мама двоих детей Екатерина Середина.

«Кто я? Жена, мама и просто счастливая женщина. Я девушка, которая любит свою семью и познаёт себя через окружающий мир. Я девушка, которая любит жизнь, любит петь, любит танцевать, любит приключения и путешествия, любит футбол, любит готовить и вкусно поесть. Я люблю мечтать, но в то же время принимаю мир таким, какой он есть, со всеми его светлыми и тёмными сторонами. Всё самое доброе, позитивное и благополучное я предпочитаю привносить в свою жизнь, в жизнь моих друзей и родных», — говорит рыжеволосая победительница.

Екатерина Середина очаровала жюри своей открытостью, честностью, улыбчивостью, жизнерадостностью и цветом волос.

«Сегодня — эпоха рыжих! В последнее время рыженькие забирают все призовые места.

Я живу в Новосибирске уже четвёртый год, и это мой третий конкурс красоты. Безумно рада, что в этом городе проводят такие проекты, в котором принять участие может любая девушка. Не нужно быть голубоглазой блондинкой с 90/60/90», — заявила она.

В течение месяца участницы готовились к финалу конкурса — хореография, дефиле. Кроме этого у участниц еженедельно проходили различные мероприятия: встреча с психологом, мастер-класс по кикбоксингу, фотосессия в дизайнерских платьях от партнёра.

Финал начался с совместного танца в стиле Джанет Джексон, и каждая участница представила один из видов спорта, актуальных в наше время. Затем они представили себя, показали свои таланты, а заключительным этапом финала стал вечерний выход.

В итоге призовые места на пьедестале заняли Екатерина Середина, Ирина Терещенко и Екатерина Волчок. Каждая из них получила призы от партнёров и индивидуальные подарки. Тройке финалисток были вручены ювелирные украшения, фруктовые букеты и специальные призы. Победительнице от партнёра конкурса были подарены наручные часы, а также сертификат на бесплатное обучение вождению на мотоцикле.

Стоит отметить, что жюри удивила 26-летняя Карина Ибрагимова, которая завоевала сразу два титула — «Мисс Фотомодель» и «Мисс Модель». Карина пришла на конкурс красоты с автоматом Калашникова, который разобрала всего за 15 секунд.

«Я не могу устоять перед оружием, увлекаюсь страйкболом и пулевой стрельбой. В 2009 году стала чемпионкой Новосибирской области по самбо.

Обожаю спорт и активный отдых, давно владею оружием. Стреляю хорошо — в десятку попадаю с расстояния около 100 метров. Приходилось стрелять из пистолета ТТ, Макарова, а также COLT 1905, снайперской винтовки и, конечно, автомата Калашникова. Ранее работала в следственном комитете, а сейчас у меня своя юридическая компания», — рассказала девушка.

Напомним, в марте в Новосибирске состоялся первый в новом сезоне кастинг среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018», регион в полуфинале представят сразу три участницы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31 марта, 08:47 • интервью

Не умею изображать эмоции

Участнице телепроекта «Холостяк» на ТНТ Снежане Янченко очень легко даётся учёба в университете и работа в индустрии красоты, осталось только покорить сердце Егора Крида.
 5.12.2017, 13:26 • репортаж

Съёмочная пятидневка

Как режиссёру собрать команду и снять ремейк на «Сталкера» за 120 часов, где и когда лучше разбить тарелку и зачем искать дверь для Обского моря.
 8.09.2017, 17:15 • репортаж

Королевы на колясках

Репортаж с четвёртого конкурса красоты для девушек в инвалидных колясках «Мисс Интеграция».
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 21 марта, 17:01 • новость

Две крупные отставки в Новосибирске — политолог высказал мнение об их причинах

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца — политолог разобрался, что привело к этим кадровым перестановкам.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.