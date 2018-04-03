В Новосибирске продлили свободный вход в исторический парк

Мультимедийный исторический парк в Новосибирске до июля будет работать бесплатно — об этом попросили посетители.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе министерства культуры Новосибирской области, бесплатно посмотреть экспозиции мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» можно будет до 1 июля. Музей работает с ноября 2017 года, за это время его сотрудники провели примерно 700 экскурсий, а количество посетителей составило почти 70 тысяч человек.





Руководитель исторического парка Алексей Пронин заявил, что услуги мультимедийного парка пользуются большим спросом, поэтому новосибирцы и гости города начали обращаться с просьбами не отменять свободный вход.



Бесплатно можно посетить четыре экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «XX век: от великих потрясений к Великой победе» и «Россия — моя история: 1945 — 2016». Бесплатный билет будет действовать в день получения, а за экскурсионное обслуживание и аудиогид необходимо будет заплатить.



Напомним, в марте в Новосибирском художественном музее открылась экспозиция шедевров из Третьяковки.