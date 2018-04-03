Жители «Изумрудной страны» получили реальные сроки в Барнауле

Участники нашумевшего в Алтайском крае уголовного процесса по делу о мошенничестве с кредитованием предприятий холдинга «Изумрудная страна» получили реальные сроки и будут обязаны вернуть похищенные у Россельхозбанка деньги.

Октябрьский районный суд Барнаула установил, что в течение двух лет руководитель крупного алтайского агрохолдинга «Изумрудная страна» Ольга Антипина и директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Евгений Роговский создавали взаимовыгодные, но категорически незаконные условия для кредитования компаний, входящих в холдинг Антипиной.

В преступную схему руководители кредитной и торгово-производственных организаций вовлекли также заместителя Роговского Константина Гладышева вместе с Михаилом Колесниковым и Еленой Павловской — подчинёнными Антипиной, а также её сестру Ирину Виноградову.

Став таким образом преступной, группа скупала убыточные компании в регионе и кредитовала их в Россельхозбанке. С подачи Роговского и Гладышева заявки на займы сотрудники банка рассматривали формально — так кредиты получали юридические лица с долгами или без залогового имущества. Сотрудники «Изумрудной страны» и Россельхозбанка обменивались документами с завышенными показателями хозяйственной деятельности и подложными результатами проверок предприятий-заёмщиков.

За два года такой «работы» Ольга Антипина выручила около 2 млрд рублей, заключив от имени «мёртвых душ» 227 кредитов на общую сумму 19 млрд рублей. Роговский и остальные посвящённые получали немалые денежные вознаграждения. Невыплаченными процентами по займам остались 545 млн рублей.

Для возмещения суммы, похищенной лжезаёмщиками, Алтайский региональный филиал Россельхозбанка предъявил к Антипиной, Виноградовой, Колесникову и Павловской гражданский иск. Для обеспечения гражданского иска имущество Антипиной и её родственников арестовано в Алтайском и Краснодарском краях и Республике Алтай. Также участников преступной группы в белых воротничках осудили по уголовным статьям за мошенничество и превышение полномочий.

«За совершённые преступления решением суда Евгению Роговскому назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей; Константину Гладышеву — 5 лет 3 месяца со штрафом 450 тысяч рублей; Михаилу Колесникову — 4 года и штраф 400 тысяч рублей. Трое осуждённых взяты под стражу в зале суда, также они лишены права занимать руководящие должности в государственных учреждениях. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима», — сообщила государственный обвинитель прокуратуры Алтайского края Татьяна Ульянова.

Ольга Антипина получила 6,5 года лишения свободы со штрафом в 900 тысяч рублей. Наказание ей отсрочено до достижения её детьми 14-летнего возраста.

Елене Павловской суд назначил 3 года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штраф 50 тысяч рублей.

Напомним, 29 марта в суд было передано уголовное дело в отношении чиновницы из Новосибирской области, занимавшейся махинациями с землёй.