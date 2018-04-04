Директор новосибирского театра в гневе разбил телефон девушки

Артиста театра «La Pushkin» Олега Жуковского возмутило наглое поведение зрителя — он отплатил той же монетой.

Как стало известно Сиб.фм, вчера, 3 апреля, в самом начале одного из прощальных спектаклей театра «La Pushkin» произошёл скандал. Один из зрителей рассказал, что руководитель театра Олег Жуковский выхватил у пришедшей на спектакль девушки телефон и швырнул его в зал.



«Спектакль „Станиславский“ только что начался, на сцену „Старого дома“ вышел Олег Жуковский и его напарник по постановке Владимир Кузнецов. На первом ряду сидели две девушки и достаточно активно обсуждали вслух что-то увиденное в телефоне, не обращая внимания, что спектакль уже шёл и актёры произносят реплики. Тут Жуковский говорит своему партнёру: „Подожди, сейчас эта дура закончит в своём телефоне рыться, и мы с тобой продолжим“», — рассказала свидетель скандала.



Но девушки почему-то не отреагировали на слова артиста и продолжали заниматься тем же самым. После этого Олег Жуковский назвал «дурами» уже обеих зрительниц, слез со сцены, выхватил телефон и швырнул его в зрительный зал.



«Девушка стала кричать, какое Жуковский имеет право, на что он спросил, знает ли она, кто он такой. Девушка побежала за своим телефоном, за ней бросилась её подруга. Спектакль продолжился, но в зале они больше не появились», — отметила зритель.



Сам руководитель театра на своей странице в сети Facebook попробовал объяснить инцидент.



«Про вчерашний эффектно расфигаренный айфон в самом начале спектакля — нет, это не подсадная в первом ряду! Но и я не совсем был я, это всё проделал мой персонаж на первой минуте представления, он вроде и мой, но я ему в этот момент принадлежу, а он был взбешён. О чём всех предупреждают заранее моим же голосом, но в записи?! Удержать атмосферу и протащить тончайшие линии, по которым всех вас самих можно отправить туда, куда вы сами так стремитесь — будет сложно», — написал артист.



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