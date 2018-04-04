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54 человека эвакуировали из детского сада в Новосибирске

 4 апреля, 11:51
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54 человека эвакуировали из детского сада в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

45 малышей и девять человек персонала эвакуировали из здания детского сада в Новосибирске из-за загоревшегося электрощитка.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС по Новосибирской области утром 4 апреля. Прибыв в детский сад, пожарные обнаружили, что горел электрощит. Огонь удалось найти и ликвидировать в течение минуты. Также спасатели провели в здании дымоудаление.

Всех 45 детей оперативно эвакуировали, пострадавших нет.

«Сразу после сработки автоматической пожарной сигнализации эвакуацию детского сада оперативно организовала администрация учреждения ещё до прибытия пожарных, под контролем которых эвакуация завершилась полностью. Дети на время ликвидации возгорания были размещены в соседней школе», — сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

На место пожара были отправлены силы и средства по повышенному номеру вызова: 25 человек личного состава, семь единиц техники. Однако работал по факту лишь один пожарный расчёт. Причины возгорания устанавливаются, дознаватели полагают, что произошло короткое замыкание в электрощите.

Напомним, в феврале более 120 пациентов эвакуировали от пожара в новосибирской больнице.

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