4 балла
-9 °C
Курс ЦБ:
57,54
70,92

Чемпионат Сибири по пицце впервые пройдёт в Новосибирске

 4 апреля, 07:45
подходящие темы
Чемпионат Сибири по пицце впервые пройдёт в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В рамках ежегодного фестиваля «Весенний кулинарный кубок» профессионалы сферы питания сразятся во множестве номинаций, показав, чьи национальная кухня вкуснее, а бургер сочнее.

Более 300 кулинаров, товаропроизводителей, поваров и экспертов со всей Сибири примут участие в фестивале «Весенний кулинарный кубок — 2018», который пройдёт в Новосибирской области с 11 по 13 апреля. В этом году на мероприятии впервые пройдёт открытый чемпионат по пицце. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, в 2018 году фестиваль пройдёт в рамках специализированной выставки «FoodService Siberia».

«„Весенний кулинарный кубок“ является удобной площадкой для профессионального сообщества индустрии питания. Профильные специалисты самого высокого уровня получают отличную возможность наладить партнёрские контакты, обменяться практиками и опытом работы, узнать об актуальных направлениях своей деятельности. Мероприятие нацелено и на студентов, обучающихся кулинарному искусству: ожидается участие около 130 студентов из учебных заведений Новосибирской области и других регионов страны», — сказал Максим Останин.

Соревнования кулинарного фестиваля пройдут по 18 номинациям, среди которых «Национальная кухня, «Лучший бургер Сибири» и другие. Впервые в рамках «Весеннего кулинарного кубка» пройдёт открытый чемпионат Сибири по пицце. На фестивале будут командные и индивидуальные соревнования по кулинарии и сервису.

Фестиваль посетят представители индустрии питания из Алтайского и Красноярского краёв, Новосибирской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, Москвы и Республики Татарстан.

Напомним, в марте при заказе пиццы, кесадии и других блюд жителям Новосибирска дарили настоящий американский пикник.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 марта, 13:00 • репортаж

Фестиваль скорбит

В связи с днями траура изменена программа проходящего сейчас в Новосибирске Транссибирского Арт-фестиваля — вместо джаза в зале Каца прозвучала мемориальная музыка.

Культура питания

 30 марта, 10:11 • колонка
Ирина Фудзи
русский блогер в Японии
 20 марта, 12:11 • интервью

Социальные лубриканты и мамина кухня

Героем проекта «Люди как книги» стал новосибирский ресторатор Вячеслав Яковлев. Создатель Twiggy и «Мамина сибиряка» рассказал Антону Веселову о деньгах, сыре и гастрономии.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 21 марта, 17:01 • новость

Две крупные отставки в Новосибирске — политолог высказал мнение об их причинах

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца — политолог разобрался, что привело к этим кадровым перестановкам.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.