Чемпионат Сибири по пицце впервые пройдёт в Новосибирске

В рамках ежегодного фестиваля «Весенний кулинарный кубок» профессионалы сферы питания сразятся во множестве номинаций, показав, чьи национальная кухня вкуснее, а бургер сочнее.

Более 300 кулинаров, товаропроизводителей, поваров и экспертов со всей Сибири примут участие в фестивале «Весенний кулинарный кубок — 2018», который пройдёт в Новосибирской области с 11 по 13 апреля. В этом году на мероприятии впервые пройдёт открытый чемпионат по пицце. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.



Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, в 2018 году фестиваль пройдёт в рамках специализированной выставки «FoodService Siberia».



«„Весенний кулинарный кубок“ является удобной площадкой для профессионального сообщества индустрии питания. Профильные специалисты самого высокого уровня получают отличную возможность наладить партнёрские контакты, обменяться практиками и опытом работы, узнать об актуальных направлениях своей деятельности. Мероприятие нацелено и на студентов, обучающихся кулинарному искусству: ожидается участие около 130 студентов из учебных заведений Новосибирской области и других регионов страны», — сказал Максим Останин.



Соревнования кулинарного фестиваля пройдут по 18 номинациям, среди которых «Национальная кухня, «Лучший бургер Сибири» и другие. Впервые в рамках «Весеннего кулинарного кубка» пройдёт открытый чемпионат Сибири по пицце. На фестивале будут командные и индивидуальные соревнования по кулинарии и сервису.



Фестиваль посетят представители индустрии питания из Алтайского и Красноярского краёв, Новосибирской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, Москвы и Республики Татарстан.



Напомним, в марте при заказе пиццы, кесадии и других блюд жителям Новосибирска дарили настоящий американский пикник.