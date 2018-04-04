Фотограф Вадим Махоров показал современный и яркий Новосибирск с высоты

Знаменитый путешественник, руфер и фотограф Вадим Махоров за пять с половиной минут показал красоту Новосибирска в каждом сезоне и представил его современным, стильным и светлым мегаполисом.

Путешественник Вадим Махоров, умеющий подметить прекрасный момент, представил свою новую работу. В видео длительностью пять с половиной минут он показал все контрасты Новосибирска: огни вечерних улиц и зелёные парки, монументальный оперный театр и стеклянные башни торговых центров, гармонию природы и суету людей.

Проект Вадим планировал завершить до зимы, однако перенёс релиз видео на весну, решив показать город и зимой, когда особенно раскрывается сибирская красота. Так Новосибирск появился в кадре во все времена года: «жарким зелёным летом, золотой осенью, снежной зимой и в весенний ледоход».

Задумывая показать Новосибирск с высоты, Вадим неожиданно для себя открыл свой город заново. То, что он увидел в процессе съёмок и монтажа, вдохновило его на то, чтобы завершить работу и представить видео в сети.

«Я не знал, что над нашим городом так часто спускается туман, что гроза может смотреться так пугающе. Я не знал, как выглядит ледоход с высоты в таймлапсе. И ещё много маленьких открытий, которыми я делюсь с вами в этом видео», — написал Махоров в сопровождении к видео Novosibirsk.Siberia.2018.

Создать взгляд на город Вадиму помогли несколько крупных застройщиков. Их объекты появились в маленьком фильме и очень помогли в создании образа стильного города.

Насмотревшись на свой родной город, Вадим организует тур на Камчатку, а в мае планирует отправиться в мотопутешествие до Монголии.

Напомним, 2 апреля на Новосибирск с высоты посмотрел мэр города Анатолий Локоть.