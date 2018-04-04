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Из-за Пасхи в Новосибирске перекроют более 10 участков дорог

 4 апреля, 12:51
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Из-за Пасхи в Новосибирске перекроют более 10 участков дорог
фото с сайта pixabay.com

Мэрия Новосибирска считает, что так будет обеспечены дорожная безопасность и общественный порядок во время празднования Пасхи в городе.

С 23 часов 7 апреля до четырёх часов утра 8 апреля временно прекратят движение транспортных средств с обеспечением объезда по автодорогам общего пользования на следующих участках:

— по проезжей части от переулка 2-го Пархоменко до улицы Пархоменко;

— по переулку 1-му Пархоменко на участке от улицы Станиславского до улицы Дружбы;

— по улице Советской на участке от улицы Спартака до улицы Каинской;

— по нечётной стороне Красного проспекта на участке от улицы Каинской до улицы Спартака;

— по улице Урманова на участке от улицы ХХ Партсъезда до улицы Саввы Кожевникова;

— по улице Саввы Кожевникова на участке от улицы Аникина до улицы Урманова;

— по внутридворовым проездам у здания № 139/1 по улице Связистов;

— по чётной стороне улице Немировича-Данченко на участке от улицы Квартал 101 до улицы Ватутина;

— по чётной стороне улицы Ватутина на участке от улицы Немировича-Данченко до улицы Тульской;

— по улице Советской на участке от улицы Гоголя до улицы 1905 года;

— по улице Новогодней на участке от улицы Космической до улицы Таймырской;

— по улице Таймырской на участке от улицы Новогодней до улицы Немировича-Данченко.

Также с 19 часов 7 апреля до восьми часов утра 8 апреля будет работать пассажирский транспорт для перевозки людей в отдалённые микрорайоны Новосибирска после богослужения. В это же время вводится ограничение стоянки авто на улицах, прилегающих к храмам.

«Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска необходимо организовать обеспечение медицинской помощи на территориях городских храмов. Охрану общественного порядка в местах большого скопления людей на территориях храмов, а также контроль безопасности дорожного движения на улицах, прилегающих к ним, обеспечат сотрудники Управления МВД России по городу Новосибирску», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Напомним, 3 апреля врио губернатора Новосибирской области и представители православной церкви сообщили, что позаботятся о безопасности прихожан в день Пасхи.

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