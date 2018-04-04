Королеву Новосибирска выбрали на конкурсе красоты

В Новосибирске завершился масштабный конкурс красоты «Леди Сибири — 2018»; 27 представительниц прекрасного пола из разных городов Сибири поборолись за звание первой леди.

Громкий титул получила Евгения Волобуева. А в категории 40+ жюри выбрало «Королеву Новосибирска» — короновали профессиональную певицу и актрису Марину Дорожкову.

«Проект „Леди Сибири“ ориентирован на создание и укрепление образа матери как красивой, уверенной в себе, активной женщины, которая счастлива в браке и успешна во всех сферах жизни», — сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.

Организатором конкурса является Елена Шкуратова. По её словам, каждая из 27 претенденток многому научилась, приобрела полезные знания, навыки и, как ни парадоксально, новых подруг.



«Леди Сибири» — это не просто конкурс красоты среди мам, это социально-значимый проект, где участвуют женщины прекрасные не только снаружи, но и внутри. Внешние данные — это хорошо, но они не имеют особого значения«, — заявила Елена Шкуратова.





В итоге «Леди Сибири — 2018» стала 38-летняя Евгения Волобуева.

«У меня два высших образования. Я мастер спорта по плаванию, действующая спортсменка по бодибилдингу и фитнесу. Родилась в городе Яровом Алтайского края. Я мама двух сыновей 18 и 10 лет. Старший сын учится на третьем курсе РНКУ, а младший — школьник, занимается вольной борьбой. Я счастлива в браке почти 20 лет», — рассказала она.



В рамках проекта «Леди Сибири» в категории 40+ жюри выбрало ещё и «Королеву Новосибирска». Этот громкий титул и шикарную корону получила профессиональная певица и актриса, 40-летняя Марина Дорожкова.

«Я — мама двух дочерей и женщина, которая поёт. Педагог по вокалу. Работаю с детьми и с молодёжью уже много лет. Сама родом из Бурятии. Увлекаюсь театром. Занимаюсь общественной деятельностью. Живу очень активной и яркой жизнью. В проекте „Леди Сибири“ мне удалось показать все свои лучшие качества, использовать свой жизненный опыт. Думаю, что жюри отметило мои творческие способности и умение себя представить, а также искренность, женственность и обаяние. Добавлю, что в этом году проект сломал все стереотипы стандартных конкурсов красоты», — поделилась «Королева Новосибирска».

Напомним, в апреле в Новосибирске состоялся конкурс «Miss Sport&Beauty — 2018», в котором приняли участие «самые современные и спортивные» жительницы региона.