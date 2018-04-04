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Красота и бизнес от QNET заявят о себе в Новосибирске 8 апреля

 4 апреля, 08:21
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Красота и бизнес от QNET заявят о себе в Новосибирске 8 апреля
фото предоставлено компанией QNET

В воскресенье, 8 апреля, международная торговая компания QNET представит жителям Новосибирска свою разнообразную продукцию; представители холдинга расскажут о технологиях холдинга и его бизнес-возможностях.

Посетители презентации смогут испытать на себе эффект инновационных кремов, гелей, лосьонов и других продуктов и сами оценить их качество 8 апреля в торговом центре «АУРА».

Флагманом выставки станет крем Radiance Enhancer Day & Night Fluid из инновационной серии Physio Radiance, разработанной учёными французской лаборатории Laboratoires Robert Schwartz. Лёгкий крем с содержанием отрицательного водорода разглаживает небольшие морщины, увлажняет и питает кожу, улучшает цвет лица. Средство, эффективность которого доказана клинически, создаёт своего рода защитную плёнку, которая весь день защищает кожу от негативных воздействий.

Как известно, водород легко теряет свои полезные свойства. Чтобы сохранить их, учёные разработали и запатентовали вакуумный контейнер. Сверхтехнологичный флакон защищает продукты от температурных перепадов, окисления, света, бактерий и вирусов.

«Отрицательный водород попадает из контейнера наружу в самый последний момент, при нажатии на помпу флакона. Это позволяет революционной серии действовать максимально эффективно», — рассказал тренер по продукции холдинга Денис Большаков.

Гости смогут открыть для себя не только средства для ухода, но и уникальные биологически активные добавки для укрепления здоровья и энергопродукты, которые предотвращают усталость и способствуют концентрации, — разработки учёных Франции, Германии и США.

Спикеры события с использованием собственных примеров расскажут, как начать своё дело в ведущем международном холдинге QNET и добиться успехов в бизнесе.

«Компания QNET предлагает значимые продукты на нескольких рынках. При этом наш главный актив — это люди. На презентации мы расскажем, как свой бизнес сможет начать человек с любым образованием и достатком», — заявила руководитель отдела маркетинга компании QNET Ирина Полякова.

Отдельные стенды будут посвящены эксклюзивным ювелирным украшениям, швейцарским часам, туристическим путёвкам, онлайн-образовательным курсам и другим предложениям компании.

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