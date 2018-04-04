За лечение иностранки главврача оштрафовали на 40 тысяч рублей в Новосибирской области

Жительница Казахстана дважды лечилась в стационаре ЦРБ в Новосибирской области; главврач не направил уведомление о данном факте в орган миграционного учёта.

Прокуратура Доволенского района установила, что в 2017 году гражданка республики Казахстан дважды поступала на стационарное лечение в местную центральную районную больницу. В соответствии с законом медучреждение должно было направить в орган миграционного учёта уведомление о прибытии иностранки на лечение. Однако ЦРБ этого не сделала.

«В этой связи прокурор района внёс главному врачу Доволенской ЦРБ представление об устранении нарушений миграционного законодательства (на рассмотрении), возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по статье „Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан“», — сообщила прокуратура Новосибирской области.

Главврачу назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, в феврале житель Новосибирской области оплатил почти сотню штрафов ради поездки в Армению.