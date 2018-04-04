В правительстве Новосибирской области очередная громкая отставка: уволился курировавший агросектор министр.

Василий Пронькин, исполнявший обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области, покидает свой пост. Как сообщил Сиб.фм источник в правительстве региона, заявление об увольнении по собственному желанию чиновник написал ещё вчера, 3 апреля.



Василий Пронькин родился 1 марта 1957 года в селе Студёном Карасукского района Новосибирской области. Он закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт и имеет диплом специалиста в области механизации сельского хозяйства.



На работу в правительство региона Василий Пронькин перешёл с поста главы Баганского района. В апреле 2014 года он был назначен заместителем губернатора — министром сельского хозяйства.



Напомним, в марте ушёл в отпуск с последующим увольнением врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким.