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На Алтае найдены пожароопасные торговые центры — прокуратура

 4 апреля, 01:24
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На Алтае найдены пожароопасные торговые центры &mdash; прокуратура
фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов МЧС, Роспотребнадзора, Росгвардии и органов местного самоуправления проверяют объекты массового скопления людей, в том числе торгово-развлекательные центры, сообщает официальный сайт региона.

По поручению Генпрокуратуры России эксперты всесторонне оценивают безопасность объектов.

«Каждое ведомство занимается своим направлением. Сотрудники Росгвардии, например, проверяют работу частных охранных предприятий. Представители МЧС — состояние автоматических систем обнаружения, тушения и оповещения людей о пожаре; внутренний противопожарный водопровод; наличие путей эвакуации; материалы, которые используются на путях эвакуации, и прочее», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС по Алтайскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Нейман.

В ведомстве отмечают, что проверка крупного торгового центра занимает до двух дней. Время проверки зависит от того, сколько этажей в здании и его характеристики. «Это очень большой объём работы, в которой задействованы инспекторы государственного пожарного надзора и специалисты испытательной пожарной лаборатории», — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Кроме систем пожарной безопасности сотрудники МЧС оценивают знания ответственных за пожарную безопасность в торговых центрах, их умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. В торговых предприятиях учебную эвакуацию не проводят, потому что там нет постоянного контингента, но тренировка с персоналом должна проводиться, отмечают в МЧС. Материалы проверки направляют в прокуратуру, которая контролирует устранение выявленных нарушений.

Первые результаты проверок, по данным прокуратуры Алтайского края, показывают, что торговые комплексы функционируют с нарушениями требований пожарной безопасности. Так, прокуратура Бийска в большинстве проверенных торгово-развлекательных центров города выявила нарушения противопожарной безопасности как со стороны собственников комплексов, так и предпринимателей, арендующих в них помещения.

В числе отмеченных нарушений — загромождённые и узкие эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения, перекрытые оборудованием или торговыми стеллажами доступы к средствам пожаротушения и источникам воды, отсутствие светящихся указателей путей эвакуации. Это стало поводом для подготовки мер прокурорского реагирования в отношении пяти владельцев и арендаторов торговых объектов в Бийске.

Неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами и другие нарушения установлены прокуратурой Барнаула при проверке торгового центра «Арена» (площадью 170 тысяч квадратных метров — прим. Сиб.фм). В отношении виновных лиц будет принят комплекс мер реагирования.

Как ранее сообщал Сиб.фм в Новосибирске торговые центры ревизоры проверяют «с подвала до крыши».

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