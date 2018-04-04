Новосибирск вошёл в топ городов с простым обслуживанием авто

Справочный сервис 2ГИС и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» определили, в каких крупных городах России удобнее обслуживать автомобиль. В лидерах оказались Пермь, Новосибирск, Челябинск, Красноярск и Омск.

По данным исследования, проще обслуживать автомобиль в Перми, Новосибирске, Челябинске, Красноярске и Омске. Меньше всего баллов получили Санкт-Петербург и Москва, которые обладают намного большими автопарками.



В Перми на 10 000 автомобилей приходятся 23 шиномонтажа, шесть заправок, 24 СТО и 10 автомоек — это самая высокая концентрация сервисов среди городов-миллионников. Таким образом, Пермь стала единоличным лидером.



Второе и третье места поделили Новосибирск и Челябинск. Так, в Новосибирске на 10 000 автомобилей приходятся 16 шиномонтажей, семь АЗС, 20 СТО и 11 автомоек. В Челябинске сервисы распределились немного иначе: 20 шиномонтажей, пять заправок, 32 СТО и девять моек на 10 000 машин.

Четвёртое место занял Красноярск. Здесь на каждые 10 000 автомобилей приходятся 19 шиномонтажей, шесть заправок, 27 СТО и восемь автомоек. Омск оказался на пятом месте (15 шиномонтажей, пять заправок, 22 СТО, девять автомоек).



Меньший выбор вариантов обслуживания автомобилей — если учитывать их количество в городе — в Санкт-Петербурге и Москве. Если в северной столице на каждые 10 000 машин приходятся 11 шиномонтажей, три АЗС, 11 СТО и шесть автомоек, то в Москве показатели самые низкие — девять шиномонтажей, две заправки, восемь СТО и пять автомоек на 10 000 машин.



Несмотря на то, что в крупнейших городах страны больше всего организаций во всех четырёх сегментах, преимущество столиц по численности автомобилей ещё более значительное: в сумме в двух крупнейших городах машин больше, чем в остальных 13 городах-миллионниках, вместе взятых. В итоге в столицах на каждые 10 000 легковых автомобилей получается меньше сервисов, чем в других городах.

Добавим, что в начале марта в Новосибирске был запущен сервис каршеринга. По данным компании-оператора, один арендный автомобиль может заменить 7-10 личных. Это положительно сказывается на экологической и дорожной обстановке мегаполиса.