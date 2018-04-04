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Новосибирские подростки пойдут под суд за серию грабежей и убийство

 4 апреля, 10:56
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Новосибирские подростки пойдут под суд за серию грабежей и убийство
фото с сайта nsk.sledcom.ru

Ради сотового телефона стоимостью 500 рублей молодые люди запинали до смерти 43-летнюю женщину в Новосибирске.

Следственный отдел по Первомайскому району Новосибирска завершил расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетних за совершение преступлений по статьям «Грабёж», «Разбой» и «Убийство, сопряжённое с разбоем».

Как установило следствие, в период времени до середины ноября 2017 года группа подростков в Первомайском районе грабила женщин в возрасте от 38 до 75 лет. В один из дней обвиняемые во дворе дома на улице Героев Революции заметили очередную жертву. Они подбежали к 43-летней женщине, сбили её с ног и нанесли не менее семи ударов ногами по голове.

Затем подростки похитили сотовый телефон потерпевшей стоимостью 500 рублей. Убедившись, что женщина не подаёт признаков жизни, они перетащили её к ближайшим гаражам и скрылись.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Напомним, в апреле сотрудники иркутской полиции задержали подростков, которые избили и ограбили журналиста за неровную походку.

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