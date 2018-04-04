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Подготовиться к Пасхе помогут поварёнок Полина и «Галамарт»

 4 апреля, 12:43
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Подготовиться к Пасхе помогут поварёнок Полина и «Галамарт»
фото предоставлено «Галамарт»

До великого православного пасхального дня осталось чуть меньше недели. Самый юный поварёнок России Полина Симонова уже купила в «Галамарте» краски и посуду, чтобы подготовиться к празднику.

Знаменитая Полина Симонова, покорившая телезрителей по всей России и ведущих Первого канала, у которых была в гостях, уже покрасила пасхальные яйца. И подсказала, где можно взять всё необходимое, чтобы украсить праздничный стол.

Вопрос с убранством стола на Пасху поварёнку Полине помог решить магазин постоянных распродаж «Галамарт»: специально перед праздником в сети супермаркетов появилась специальная подборка праздничных товаров.

Посуду, украшения, красители для яиц, формы для выпечки куличей можно купить в одном месте, не тратя большие суммы. А для покупок разных вещей, всегда необходимых в хозяйстве и под рукой, можно воспользоваться удобным поиском по 7 000 товаров на сайте сети.

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