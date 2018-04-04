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Путин подписал закон, уточняющий, когда водитель пьян

 4 апреля, 02:22
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Путин подписал закон, уточняющий, когда водитель пьян
фото пресс-службы мвд по нсо

Президент России Владимир Путин 3 января подписал закон, уточняющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предусматривающий введение эквивалентных показателей наличия алкоголя в крови водителей, сообщает ТАСС.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Как следует из текста документа, максимально допустимое количество алкоголя в организме водителя будет приравнено к 0,3 и более грамма на литр крови.

В настоящее время водитель считается в состоянии опьянения, если в его крови обнаружили «концентрацию этилового спирта, превышающую 16 милиграммов выдыхаемого воздуха, или наркотическое вещество».

Напомним, что в январе 2018 года пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Новосибирской области. В результате аварии пострадали несколько человек.

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