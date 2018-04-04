Работники музея приступили к съёмкам сериала в Новосибирске

Сотрудники Новосибирского краеведческого музея начали снимать сериал о своей работе и выставлять ролики на своём канале на YouTube.

Директор краеведческого музея Андрей Шаповалов на странице в соцсети Facebook сообщил, что никто из его коллег ранее этим не занимался.



«Мы сняли честные, душевные и нескучные ролики про людей. Такое в наших музеях никто не делает. Там про людей, а не про вещи. Это начало небольших сериалов. Посмотрите, вам понравится», — пообещал директор.



В первой серии сотрудники Краеведческого музея объясняют, почему экспонаты нельзя трогать руками. Во втором выпуске начальник службы безопасности музея Владимир Угольников рассказывает о подробностях своей работы и выбирает идеального посетителя.





Напомним, в апреле в Художественном музее Новосибирска откроется выставка «сказочных картинок».