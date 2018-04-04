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Работники музея приступили к съёмкам сериала в Новосибирске

 4 апреля, 11:44
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Работники музея приступили к съёмкам сериала в Новосибирске
фото из facebook-аккаунта андрея шаповалова

Сотрудники Новосибирского краеведческого музея начали снимать сериал о своей работе и выставлять ролики на своём канале на YouTube.

Директор краеведческого музея Андрей Шаповалов на странице в соцсети Facebook сообщил, что никто из его коллег ранее этим не занимался.

«Мы сняли честные, душевные и нескучные ролики про людей. Такое в наших музеях никто не делает. Там про людей, а не про вещи. Это начало небольших сериалов. Посмотрите, вам понравится», — пообещал директор.

В первой серии сотрудники Краеведческого музея объясняют, почему экспонаты нельзя трогать руками. Во втором выпуске начальник службы безопасности музея Владимир Угольников рассказывает о подробностях своей работы и выбирает идеального посетителя.


Напомним, в апреле в Художественном музее Новосибирска откроется выставка «сказочных картинок».

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