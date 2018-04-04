Сказочная выставка откроется в Новосибирске

В Новосибирске откроется выставка графики и декоративно-прикладного искусства — в основу экспозиции легли сказочные и фольклорные сюжеты.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы министерства культуры региона, посетив выставку, можно будет проследить историю развития «сказочных картинок» от лубка до современной иллюстрации. Музей представит работы из собственной коллекции, созданные с конца XIX до начала XXI века.



Особое место в экспозиции займут произведения, созданные по мотивам сказок Пушкина. Посетители выставки увидят иллюстрации Юрия Ворогушина к «Сказке о попе и работнике его Балде», гравюры некоторое время работавшего в Новосибирске Эдуарда Гороховского к «Сказке о рыбаке и рыбке» и фарфоровую композицию «Сказка о золотом петушке» известного скульптора Ольги Богдановой.



Выставка откроется 5 апреля и проработает до начала июня.



Напомним, в марте Новосибирске открылась выставка картин из Третьяковской галереи.