Скользко с минусом: о погоде в Новосибирской области 4 апреля
4 апреля, 05:03
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фото с сайта pixabay.com
По прогнозам синоптиков, 4 апреля на дорогах региона будет сильная гололедица, а в небе переменная облачность.
Сутки обещают быть без осадков, только ночью в восточной части местами возможен небольшой снег. При прояснениях изморозь.
Ветер ночью северо-западный, днём южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
Температура ночью −14... −19 градусов, при облачности −8... −13 градусов, днём −4... +1 градус, местами до +6 градусов.