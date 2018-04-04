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Скользко с минусом: о погоде в Новосибирской области 4 апреля

 4 апреля, 05:03
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Скользко с минусом: о погоде в Новосибирской области 4 апреля
фото с сайта pixabay.com

По прогнозам синоптиков, 4 апреля на дорогах региона будет сильная гололедица, а в небе переменная облачность.

Сутки обещают быть без осадков, только ночью в восточной части местами возможен небольшой снег. При прояснениях изморозь.

Ветер ночью северо-западный, днём южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Температура ночью −14... −19 градусов, при облачности −8... −13 градусов, днём −4... +1 градус, местами до +6 градусов.

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