«Союзмультфильм» посвятил премьеру «Возвращения в Простоквашино» памяти Олега Табакова

Любимые герои нескольких поколений вернулись в Простоквашино; премьера первого эпизода за несколько часов набрала миллионы просмотров в соцсетях.

Премьера первой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» состоялась в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на портале Кино Mail.ru.

За первые пару часов после того, как эпизод появился в сети, его посмотрели более 2,5 млн человек на каждом ресурсе. Студия «Союзмультфильм» заявила о планах в 2018-2020 годах выпустить 30 новых эпизодов длительностью до семи минут о жителях Простоквашино и семье дяди Фёдора.

По сюжету дядя Фёдор получает письмо из Простоквашино, в котором кот Матроскин и пёс Шарик сообщили, что их дом оккупировал враг. Герои пользуются интернетом и гаджетами, а маленькая сестра дяди Фёдора Вера Павловна сама себя отправила к встревоженным друзьям по почте.

Герои получили голоса известных актёров: Гарик Сукачёв озвучил Шарика, Иван Охлобыстин — почтальона Печкина, юный актёр Алексей Онежен — дядю Фёдора. Коту Матроскину голос достался по наследству — его озвучил актёр и бизнесмен Антон Табаков, сын народного артиста Олега Табакова.

Табаков-старший скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Первую серию возрождённого мультфильма создатели посвятили его памяти.

Напомним, в октябре 2017 года видеографы из Новосибирска прославились, возродив с помощью графики советские неоновые вывески в городе.