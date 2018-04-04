Ни один ТЦ не останется без проверки, светлые умы из Томска ищут, как продлить жизнь дёшево, а мультимедийную историю России в Новосибирске всю весну можно будет смотреть бесплатно: всё, чем Сиб.фм запомнился пугающе снежный вторник, 3 апреля.

МЫ ЗАПЛАТИМ

Незарытая ремонтная яма в Колывани 2 февраля унесла жизни двух детей — братьев шести и 11 лет. Трагедия всколыхнула общественность посёлка настолько, что его жители добились отставки глав Колывани и района. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, проявляя участие, распорядился оказать помощь семье погибших мальчиков и выделить средства на досрочное погашение ипотеки семьи.

НУЖНО БОЛЬШЕ ТЦ

Генеральная прокуратура инициировала массовые ревизии объектов массового пребывания людей. Проверки ждут полторы сотни таких мест. Региональное управление МЧС утверждает, что проверки уже идут и продлятся до 16 апреля. Причём проверяющие не ограничатся визитом «пришли-ушли»: на всех утверждённых для проверки организациях и учреждениях пройдут тренировки для персонала по отработке действий в ЧС.

УТОПИЯ ЛИ?

Из-за стресса у человека меняется избирательная проницаемость стенок кишечника, и в организм попадают вещества, вызывающие воспаление во всех органах и тканях. А это уже приводит к фатальным последствиям — ревматизму, артриту и прочему укорачиванию жизни. Организм вырабатывает вещество, чтобы блокировать эти процессы, но в недостаточном количестве. Голландские учёные смогли синтезировать такой компонент и создать препарат, нивелирующий влияние стресса. Однако спасти их лекарство сможет далеко не всё человечество: стоит одна доза около тысячи евро. Томские учёные развили благую идею и получили заветное вещество из растительного сырья. Если им удастся завершить разработки, человечество будет спасено.

ДЕТЕКТИВ В РАЙЦЕНТРЕ

Пока учёные в Томске добывают вещества, так нужные человеку, из растений, у берегов Байкала подростки избили журналиста. Мужчина планировал прикупить корма для кота, когда несколько подростков налетели на него, избили и отобрали телефон, доказав, что в городе Шелехове Иркутской области кормить котов ночью опасно. Виталий Шахназаров, редактор городского сайта «Шелехов News», серьёзных травм не получил, но подозревает, что нападение заказали его конкуренты с местных телеканалов. А налётчики, которых задержали почти сразу, хором утверждают, что позарились на неровную походку.

ДО ИЮЛЯ СВОБОДНО

Экспозиция мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» возымела в Новосибирске небывалый успех. Поэтому, когда зашла речь о том, чтобы сделать посещения платными, жители города горячо попросили администрацию проекта отсрочить это решение. И да — до июля 2018 года билеты на выставки «Романовы», «Рюриковичи», «XX век: от великих потрясений к Великой победе» и «Россия — моя история: 1945 — 2016» будут бесплатными.