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Тотальный диктант напишут на зоне и в бургерной

 4 апреля, 16:17
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Тотальный диктант напишут на зоне и в бургерной
фото из группы «Тотальный диктант» в сети «Вконтакте»

Началась регистрация участников придуманного в Новосибирске Тотального диктанта — организаторы предлагают написать его в самых разных условиях.

Автор идеи Тотального диктанта Ольга Ребковец рассказала на официальном сайте проекта, что он покорил уже все шесть континентов, воду и воздух, но пришла очередь забраться повыше.

Например, в Челябинске будет создан прецедент: диктант можно будет написать на колесе обозрения. Впервые участников диктанта позвали к себе исторические парки «Россия — моя история», филиалы которых находятся в Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске и Якутске.

В Омске находящийся в местах лишения свободы мужчина изъявил желание проверить свою грамотность: к проекту присоединилась колония, в которой он отбывает наказание.
В Альметьевске, Уфе, немецком Франкфурте-на-Майне и швейцарском Веве будут организованы площадки, где пишущие диктант родители смогут оставить своих маленьких детей — их развлекут аниматоры и педагоги.

Как заявила координатор российских площадок Екатерина Тупицына, организаторы диктанта любят удивлять участников.

«В Ростове-на-Дону, например, можно будет написать текст пером и чернилами. А в Рыбинске удастся не только написать Тотальный диктант в кафе-бургерной, но и попробовать Тотальный бургер, который будет введён в меню по случаю нашего праздника грамотности. Состав бургера организаторы пока не раскрывают», — отметила координатор.

Во Владивостоке, который стал столицей диктанта, написать его можно будет в крупнейшем в России океанариуме и в Нахимовском военно-морском училище. Главной площадкой диктанта станет Дальневосточный федеральный университет: свой текст там прочитает автор диктанта, писательница Гузель Яхина.

Напомним, в марте Тотальный диктант отправился в Тотальное путешествие.

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