Травников пообещал новосибирским студентам работу на реконструкции набережной

Во время встречи врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и лидеры студотрядов обсудили, на какие работы привлекут студентов и какой памятник может появиться в центре Новосибирска.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обсудил вопросы поддержки движения студотрядов с их региональными руководителями. Они сообщили врио главы об итогах проведения Всероссийской патриотической акции «Снежный десант — Новосибирск 2018», о подготовке к трудовому семестру 2018 года и поделились планами по установке памятникам студотрядам.

Андрей Травников рассказал студентам о старте в Новосибирской области конкурса «Команда региона». Он направлен на выявление и поддержку наиболее перспективных и талантливых управленцев. Участников будут оценивать по письменным заданиям, интервью, программам по самосовершенствованию, командообразованию, нетворкингу и так далее.

«Это проект формата «Лидеров России», но регионального уровня, в котором ожидается ещё больше участников и финалистов. Призываю принять активное участие в новом конкурсе «Команда региона — 2018», — обратился Андрей Травников к лидерам студотрядов.

Врио губернатора отметил, что в будущем именно им предстоит решать сложные, нестандартные задачи в интересах региона.

Во время встречи Андрей Травников заявил о готовности рассмотреть региональный закон «О развитии деятельности студенческих отрядов» и включить «Снежный десант» в государственную программу региона «Развитие государственной молодёжной политики Новосибирской области на 2016 — 2021 годы». Он заверил, что правительство привлечёт студентов к работам на таких знаковых объектах, как реконструкция Михайловской набережной и строительство волейбольного центра.

Также врио губернатора представили предполагаемую площадку для установки памятника студотрядам и её эскиз. Работу по её созданию ведёт новосибирское региональное отделение организации «Российские студенческие отряды» совместно с министерством образования и департаментом культуры, спорта и молодёжной политики мэрии.

«Для установки памятника студенческим отрядам рассматривается площадка возле Новосибирского академического молодёжного театра „Глобус“. Это место символично для студенческих отрядов Новосибирска: в строительство „Глобуса“ большой вклад внесли ССО. В этом году озеленённой территории, прилегающей к театру, было присвоено название „Сквер студенческих отрядов“», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Андрей Травников поддержал данную идею и подчеркнул, что она должна не только напоминать о заслугах студенческих стройотрядов, но и органично встраиваться в архитектурно-ландшафтный дизайн центральной части города.



Напомним, в марте правительство Новосибирской области вручило стипендии лучшим студентам.