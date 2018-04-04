Трейлер фильма «Гоголь. Вий» появился в интернете

В сети появился трейлер второй части кинокартины «Гоголь» — зрители с нетерпением ждут её премьеры.

На официальном YouTube-канале кинопроекта «Гоголь» появился трейлер второй части фильма. «Гоголь. Вий» — это детектив, в котором писатель, роль которого исполнил молодой актёр Александр Петров, занимается расследованием загадочных событий, произошедших в селе Диканька. Вместе с Гоголем следствие ведут полицейский Бинх, кузнец Вакула и доктор Бомгарт.





На российские экраны фильм выйдет 5 апреля. Последняя часть трилогии будет закончена к августу 2018 года, сообщает издание «Известия».



Напомним, в марте историк Тамара Эйдельман прочитала в Новосибирске лекцию о телесериале «Игра престолов».