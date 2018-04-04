Ударившая медсестру за отказ помочь ребёнку мать может пойти под суд в НСО

Жительница Бердска обратилась с ребёнком с высокой температурой вечером к медсестре взрослой больницы, однако та отказала матери — в ответ, женщина не выдержала и влепила ей пощёчину.

В Новосибирской области расследуют уголовное дело по факту причинения телесных повреждений медсестре. По данным следствия, вечером 28 февраля встревоженная 28-летняя жительница Бердска обратилась в центральную городскую больницу с жалобой на высокую температуру ребёнка. Однако медсестра отказала в помощи, сославшись на то, что матери нужно идти в детское отделение.

В ответ женщина разозлилась на неё и влепила пощёчину в область левого уха. В итоге медсестре был причинён лёгкий вред здоровью.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сообщила пресс-служба следственного комитета Новосибирской области

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