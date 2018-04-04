4 балла
-6 °C
Курс ЦБ:
57,54
70,92

«Химметалл» подала заявление о банкротстве владельцев «ПТК-30» в Новосибирске

 4 апреля, 10:05
подходящие темы
«Химметалл» подала заявление о банкротстве владельцев «ПТК-30» в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Один из владельцев строительной группы компаний «ПТК-30» Владимир Коновалов пока ещё не видел заявлений и не готов комментировать данную ситуацию.

В новосибирский арбитражный суд поступило заявление о банкротстве владельцев строительной группы компаний «ПТК-30» Владимира и Антона Коноваловых. Иск подала торговая компания «Химметалл». Также этого требует и банк «Открытие», а Сбербанк уже отсудил у них около 250 млн рублей. Дольщики группы компаний просят власти не допускать банкротства, чтобы не остаться без денег на улице. Об этом сообщило издание «Ъ».

Антон Коновалов на данный момент находится под домашним арестом по делу о вымогательстве 1,6 млн рублей у дольщика. В строительные проекты группы «ПТК-30» вложили средства около четырёх тысяч граждан.

"Просроченная задолженность Владимира Коновалова с учётом неустойки — около 667 тысяч рублей, Антона Коновалова — около 2,2 млн рублей. Они были поручителями по договору поставки металлоконструкций, заключённому в ноябре 2016 года«,— передало комментарий юриста «Химметалла» Евгения Мушенкова издание.

В начале 2018 года банк «Открытие» потребовал банкротства компаний, входящих в группу «ПТК-30»: «ПТК „Стройинвест“», «Партнёр-инвест» и «Инвестком». Каждой предъявили требования на 2,1 млн рублей, общая задолженность перед банком составляет 308 млн рублей.

Сам же Владимир Коновалов на данный момент не готов прокомментировать своё банкротство.

«Я не видел этих заявлений. Примем решения после того, как ознакомимся с ними», — сообщил он «Ъ».

Напомним, в октябре 2017 года суд в Новосибирске заключил под стражу Антона Коновалова в подозрении в преступлении по статье «Коммерческий подкуп».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 марта, 15:22 • статья

Технологии интереса

Большая часть детских площадок Новосибирска имеет унылый вид, особенно в холодное время года. Можно ли содержать придомовую территорию в порядке зимой и весной? Читаем об опыте «Европейского берега».
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.

Не злоупотребляй правом своим

 6 марта, 16:06 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Бумага всё стерпит? Оставляя заключение договоров на откуп этой народной мудрости, стоит быть готовыми к судебному разбирательству.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 21 марта, 17:01 • новость

Две крупные отставки в Новосибирске — политолог высказал мнение об их причинах

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца — политолог разобрался, что привело к этим кадровым перестановкам.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.