«Химметалл» подала заявление о банкротстве владельцев «ПТК-30» в Новосибирске

Один из владельцев строительной группы компаний «ПТК-30» Владимир Коновалов пока ещё не видел заявлений и не готов комментировать данную ситуацию.

В новосибирский арбитражный суд поступило заявление о банкротстве владельцев строительной группы компаний «ПТК-30» Владимира и Антона Коноваловых. Иск подала торговая компания «Химметалл». Также этого требует и банк «Открытие», а Сбербанк уже отсудил у них около 250 млн рублей. Дольщики группы компаний просят власти не допускать банкротства, чтобы не остаться без денег на улице. Об этом сообщило издание «Ъ».

Антон Коновалов на данный момент находится под домашним арестом по делу о вымогательстве 1,6 млн рублей у дольщика. В строительные проекты группы «ПТК-30» вложили средства около четырёх тысяч граждан.

"Просроченная задолженность Владимира Коновалова с учётом неустойки — около 667 тысяч рублей, Антона Коновалова — около 2,2 млн рублей. Они были поручителями по договору поставки металлоконструкций, заключённому в ноябре 2016 года«,— передало комментарий юриста «Химметалла» Евгения Мушенкова издание.

В начале 2018 года банк «Открытие» потребовал банкротства компаний, входящих в группу «ПТК-30»: «ПТК „Стройинвест“», «Партнёр-инвест» и «Инвестком». Каждой предъявили требования на 2,1 млн рублей, общая задолженность перед банком составляет 308 млн рублей.

Сам же Владимир Коновалов на данный момент не готов прокомментировать своё банкротство.

«Я не видел этих заявлений. Примем решения после того, как ознакомимся с ними», — сообщил он «Ъ».

Напомним, в октябре 2017 года суд в Новосибирске заключил под стражу Антона Коновалова в подозрении в преступлении по статье «Коммерческий подкуп».