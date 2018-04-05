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15 новосибирских безупречных отправятся в Президентский полк

 5 апреля, 10:38
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15 новосибирских безупречных отправятся в Президентский полк
фото из группы «Игра престолов» в соцсети «ВКонтакте» и с сайта structure.mil.ru

Отбор призывников в главный полк России довольно жёсткий и требовательный: только 15 лучших молодых людей из Новосибирской области отправятся туда на службу.

В мае на военную службу в Президентский полк призовут 15 юношей из Новосибирской области. Для того, чтобы пройти отбор, призывник должен соответствовать ряду требований.

«Для службы в Президентском полку отбираются граждане безупречные в морально-деловом отношении, имеющие среднее общее или высшее, среднее, начальное профессиональное образование, хорошо владеющие русским языком», — сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Также молодой человек должен подходить по состоянию здоровья и особым критериям: рост 175-190 сантиметров, зрение не ниже 0,7 на каждый глаз без коррекции и с нормальным цветоощущением.

Работа по отбору призывников для прохождения военной службы в Президентском полку, как отметил региональный военком Анатолий Недопака, проводится, начиная с постановки юношей на воинский учёт в 17 лет.

Отправят же молодых жителей Новосибирской области в Президентский полк 17 мая.

Напомним, осенью 2017 года две тысячи жителей Новосибирской области отправились в армию.

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