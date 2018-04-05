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Администрация Кемерова опровергла информацию о выброшенных с мемориала игрушках

 5 апреля, 16:52
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Администрация Кемерова опровергла информацию о выброшенных с мемориала игрушках
фото с сайта kemerovo.ru

Представители администрации города Кемерова заявили, что со стихийного мемориала памяти погибшим при пожаре в ТЦ убирают лишь увядшие цветы.

В интернете стали появляться снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью «Кемерово, помним», якобы расположенные в Кемерове. В скором времени пресс-служба администрации города опровергла принадлежность снимков к столице Кузбасса.

«Эти снимки не соответствуют действительности. С первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара у ТЦ „Зимняя вишня“ администрация города Кемерова взяла под контроль его охрану и содержание», — сообщили на сайте ведомства.

Мемориал круглосуточно охраняет полиция и служба благоустройства. Также на месте организовано дежурство волонтёров студенческого корпуса спасателей КузГТУ «Скала» и кемеровской епархии.

«Для поддержания порядка и соблюдения норм безопасности проводится уборка территории и увядших цветов, ни одна из игрушек не будет выброшена», — отметили в пресс-службе администрации.

Напомним, в апреле стало известно, что кемеровских полицейских проверят из-за охранников ТЦ «Зимняя вишня».

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