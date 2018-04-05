Алиса прочтёт текст Гузели Яхиной в НГУ

На родине акции, в Новосибирском государственном университете, текст Тотального диктанта впервые прочтёт голосовой помощник Яндекса Алиса.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Её цель — дать каждому человеку возможность проверить своё знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.



Алисе выпала честь стать первым голосовым помощником, которому доверили почётную роль «диктатора». В 2018 году столицу Тотального диктанта перенесли из Новосибирска во Владивосток, где текст прочитает его автор — Гузель Яхина. Но НГУ как родина акции остаётся площадкой реализации новых идей, в том числе связанных с передовыми современными технологиями.



«Ещё не так давно невозможно было представить, что машины будут общаться с человеком. Однако скачок от мечты к реальности произошёл так быстро, что многие из нас его не заметили, ведь сегодня искусственный интеллект выручает нас и в быту, и на работе или учёбе. Умные машины стали частью наших будней, и мы решили совместно с Яндексом сделать популярный сервис нашим главным „диктатором“ в 2018 году», — рассказала руководитель управления маркетинга НГУ Ольга Яковлева.



Всего в НГУ запланировано 14 площадок для Тотального диктанта: традиционные, где «диктаторами» станут филологи, и нестандартная — с Алисой. После окончания акции в Алисе можно будет послушать его текст и проверить свои силы самостоятельно. Голосовой помощник доступен на устройствах на iOS и Android, а также в Яндекс.Браузере для Windows.



Напомним, в апреле началась регистрация участников Тотального диктанта, организаторы предлагают написать его в самых разных условиях: от зоны до бургерной.