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Боец Росгвардии погиб при учениях в Иркутской области

 5 апреля, 15:38
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Боец Росгвардии погиб при учениях в Иркутской области
фото с сайта pixabay.com

Сотрудника Росгвардии обнаружили мёртвым в стрелковом тире в Ангарске Иркутской области — следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.

Иркутские следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника Росгвардии. Как сообщила пресс-служба регионального следкома, инцидент произошёл 4 апреля в городе Ангарске в стрелковом тире.

«По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб», — сообщили в ведомстве.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают свидетелей.

Напомним, в марте боец Росгвардии при самообороне убил гражданского в Алтайском крае.

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