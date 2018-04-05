Боец Росгвардии погиб при учениях в Иркутской области

Сотрудника Росгвардии обнаружили мёртвым в стрелковом тире в Ангарске Иркутской области — следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.

Иркутские следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника Росгвардии. Как сообщила пресс-служба регионального следкома, инцидент произошёл 4 апреля в городе Ангарске в стрелковом тире.



«По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб», — сообщили в ведомстве.



На данный момент следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают свидетелей.



Напомним, в марте боец Росгвардии при самообороне убил гражданского в Алтайском крае.