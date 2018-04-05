Бронзового Путина продают за полмиллиона рублей на новосибирском «Авито»

Изготовленный членом Союза художников России бюст президента России Владимира Путина продают на новосибирском сайте бесплатных объявлений.

Продавец Станислав выставил на продажу на новосибирском сайте бесплатных объявлений «Авито» бюст президента Российской Федерации Владимира Путина. Слот находится в разделе «Хобби и объявления», а стоимость предмета — 500 тысяч рублей.

Бюст президента России выполнен из бронзы, литьё. Высота работы — 40 сантиметров, ширина — 25 на 25. Подставка сделана из красного гранита, а герб — также из бронзы.

«Изготовлена скульптором-членом Союза художников России. В единственном экземпляре», — сообщил автор объявления.

Продавец отмечает, что готов отправить бронзового Владимира Путина в любой город страны.

Также у автора объявления есть и другой товар, правда, уже на ярославском «Авито» — медаль «Стив Джобс» из гипса, тонированная под бронзу. Награду с высеченным портретом основателя Apple можно приобрести за 5 тысяч рублей.

Напомним, в марте монету 10 копеек за 25 млн рублей продавали на новосибирском «Авито».