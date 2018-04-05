Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Космический грузовой корабль Dragon 4 апреля 2018 года успешно пристыковался в среду к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НАСА.

«Мы произвели захват Dragon! С помощью руки-манипулятора команда [станции] осуществила захват в 06:40 утра по времени Восточного побережья США (13:40 мск)», — говорится в заявлении НАСА, размещенном на его сайте.

Dragon — частный транспортный космический корабль компании SpaceX. Разработан по заказу NASA в рамках программы Commercial Orbital Transportation Services (COTS) и предназначен для доставки и возвращения полезного груза и, в перспективе, людей на Международную Космическую Станцию. Выводится в космос ракетой-носителем Falcon 9.

SpaceX была основана в июне 2002 года Илоном Маском.

Добавим, что другая обитаемая космическая станция недавно прекратила свое существование. Как сообщал Сиб.фм, китайская «Тяньгун-1» 2 апреля 2018 года сошла с орбиты и разрушилась в верхних слоях атмосферы Земли.