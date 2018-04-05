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Казачий кадетский корпус Новосибирской области признан лучшим в России

 5 апреля, 17:33
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Казачий кадетский корпус Новосибирской области признан лучшим в России
фото с сайта bkkk.edu54.ru

Бердский «Казачий кадетский корпус имени Героя РФ Олега Куянова» одержал победу на Всероссийском сборе кадетских корпусов второй раз подряд.

В XV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ приняли участие около 800 учащихся из 47 регионов России. Они представляли заведения различного профиля: МЧС, МВД, казачьих обществ, морских центров, а также военно-патриотических объединений от Камчатки до Кубани.

Новосибирскую область достойно представила команда кадет восьмого класса ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова» из города Бердска, которая заняла первое место в общекомандном зачёте.

«Кадеты принимали участие в смотре строя и песни на Поклонной горе, церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, параде кадетских корпусов на Соборной площади Кремля, спортивных соревнованиях», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Также бердские кадеты стали лучшими в отдельных номинациях — «Подтягивании на перекладине», «Беге на 100 метров», «Встречной эстафете», «Разборке-сборке учебного автомата», «Прохождении торжественным маршем» и заняли вторые места в таких дисциплинах, как «Метание гранаты», исторической викторине «Третий год Великой Отечественной войны» и «Прохождение в строю с песней».

Стоит отметить, что это уже не первая победа команды Казачьего кадетского корпуса на данных сборах: в 2017 году они заняли также первое место, а в 2015 и 2014 годах — второе.

Напомним, в феврале новосибирская лыжница победила в первенстве России среди юниоров.

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