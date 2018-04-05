Каждый третий житель Новосибирска шутит над коллегами

Эксперты сайта по поиску работы «Зарплата.ру» опросили 1 100 жителей Новосибирска и выяснили, как они разыгрывают своих коллег.

По результатам исследования сервиса «Зарплата.ру», каждый пятый житель Новосибирска, 23 %, считает, что не обладает чувством юмора. Зато оставшиеся 77 % уверены в своём умении прекрасно пошутить. Правда, десятая часть из всех ответивших предпочитают на работе быть серьёзными, а веселье оставить для свободного времени. А вот 80 % опрошенных юмор не раз выручал в рабочих ситуациях.



90 % новосибирцев шутят над своими коллегами, но 81 % предпочитает дозировать уровень юмора и используют его только, чтобы разбавить рабочую обстановку. Только 7 % людей рискуют подшутить над начальником, 34 % — над коллегами в отделе, а четверть смеётся над самими собой.



«Почти половина жителей города, 45 %, хоть раз разыгрывали своих коллег, но только в том случае, если были уверены, что разыгрываемый поймёт. 2 % считают розыгрыши своим коньком, а 53 % напротив — говорят, что это детский сад», — сообщила пресс-служба «Зарплата.ру».



В качестве шуток на работе новосибирские юмористы выбирают замену клавиш на мышке и клавиатуре, розыгрыши по телефону, смену фона рабочего стола или рингтона в корпоративном мессенджере. Некоторые с серьёзным видом дают невыполнимое задание коллеге или подчинённому.



Над каждым пятым ответившим ни разу не шутили коллеги, 8 % злятся из-за шуток над ними, но зато 72 % совершенно не против юмора в свой адрес.



Чаще всего разыгрывают коллег представители сферы продаж — 16 %, на втором месте финансисты и бухгалтера — 14 %, а замыкают тройку шутников IT-специалисты — 11 %.



Напомним, в феврале жители Новосибирска признались в интиме на рабочем месте.