Анатолий Локоть хочет видеть Новосибирск в особом статусе и «драйвером развития области»

На открытии форума «Городские технологии», где присутствовал журналист Сиб.фм, градоначальник заявил, что необходимо добиться придания Новосибирску особого статуса, и рассказал, чего не хватает городу для хорошей жизни.

«Новосибирск — крупнейший муниципалитет страны, и в этом его уникальность. Но живёт наш город по тем же самым законам, что и небольшой сельсовет. Я с большим уважением отношусь к сельской местности, но масштабы разные и масштаб проблем тоже разный. Мы не можем полноценно планировать развитие. Городу удалось не остановить движение вперёд, но финансовый фундамент наших планов слишком мал — сегодня городу достаётся только 14 % от всех налогов, собираемых на нашей территории», — посетовал Анатолий Локоть.

По мнению мэра, только существуя в особом статусе, Новосибирск может нормально развиваться, не считая при этом каждую копейку.

«В „Стратегии-2030“ на первое место предлагаю поставить систему управления и особый статус Новосибирска. Нет никакого смысла обсуждать планы на десятилетие вперёд, если нет единого центра принятия решений, если требуется множество согласований, преобладает узкое ведомственное сознание, а финансовое планирование заменено выпрашиванием субсидий», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр заявил, что речь абсолютно не идёт о предоставлении Новосибирску прав субъекта федерации и попросил сразу прекратить дискуссии на эту тему.

«Эта проблема решается внесением соответствующих изменений в наше региональное законодательство. Необходимо изменить межбюджетные отношения, по которым в доходах Новосибирска вообще отсутствуют отчисления от налога на прибыль», — отметил градоначальник.

В будущем мэр видит Новосибирск «драйвером развития области».

«Несмотря на то, что в Новосибирске высокая концентрация рабочих мест, учреждений науки, образования, транспортных коммуникаций — автономное развитие ему неприемлемо. Это приведёт к хаотичному миграционному движению в сторону областного центра, к разрыву продовольственных связей.

Без устойчивых двусторонних связей, формирования за пределами Новосибирска новых точек роста, без развития села городу будет только хуже.

Ситуация будет катастрофически ухудшаться. Нам всем важно, чтобы на большой территории области находили себе место, могли себя реализовать молодые специалисты, чтобы развивалась экономика, создавались качественные рабочие места, улучшался уровень жизни», — заявил градоначальник.

Анатолий Локоть особо отметил, что в пригородах необходимо строить предприятия по глубокой переработке сельхозпродукции.

«Нужно нацелить перерабатывающую промышленность на использование именно нашей местной продукции, произведённой в Новосибирской области. Нужно сформировать современный агротехнопарк. Опираться надо и на общественную энергию землячеств. Нас же кормит эта земля! Именно местные продукты должны стать основой здорового питания», — уверен Локоть.

Мэр предложил собравшимся участникам форума начать обсуждать новые формы управления Новосибирском.

«Можно по каким-то вопросам создавать совместные центры управления, в том числе по вопросам агломерации. Я пригласил вас, чтобы совместно работать над „Стратегией-2030“. Считаю, нам необходимо состыковать стратегическое планирование с реальностью. У города есть и генеральный план, и стратегия социально-экономического развития. Мы разработали и приняли их уже более полутора десятка лет назад. Но время уже ушло вперёд. Надо успевать за временем», — заявил Анатолий Локоть.

Напомним, 9 марта Анатолий Локоть и Андрей Травников обсудили в метродепо развитие метро и «Городской электрички» в Новосибирске.