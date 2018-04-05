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Локоть не исключил возможности своего участия в выборах губернатора НСО

 5 апреля, 14:11
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Локоть не исключил возможности своего участия в выборах губернатора НСО
фото со страницы Анатолия Локтя в соцсети Facebook

От мэра Новосибирска Анатолия Локтя ждали заявления о начале борьбы за пост главы региона — градоначальник высказался уклончиво.

Сегодня, 5 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на открытии форума «Городские технологии», где присутствовал корреспондент Сиб.фм.

Вопреки ожиданиям местной политической элиты и предположениям политических экспертов, чиновник не стал заявлять о своих губернаторских амбициях.

После открытия конференции градоначальник заявил журналистам, что говорить о начале борьбы за кресло главы области рано.

«У меня четыре года работы во главе крупнейшего муниципалитета Российской Федерации, сегодня я попытался поделиться этим опытом и задать тон серьёзному обсуждению стратегии развития Новосибирска, как не вырванного из региона муниципалитета, а как драйвера развития всей территории. Как дальше будет складываться, время покажет. У нас предстоит отчётно-выборная кампания, во время которой будет обсуждаться, в том числе, вопрос участия в выборах губернатора».

Присутствовавший на открытии форума депутат горсовета Дмитрий Прибаловец в посте на своей странице в сети Facebook обратил внимание своих подписчиков, что Локоть выступал на фоне эмблемы с изображением географических очертаний Новосибирской области.

Напомним, открывая форум «Городские технологии», Анатолий Локоть заявил, что городу нужны новые, современные инструменты для развития.

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