Мужчина погиб в ДТП с «ГАЗелью» на федеральной трассе в Новосибирской области

51-летний водитель иномарки стоял на обочине трассы в Новосибирской области, когда на него наехала «ГАЗель» — мужчина скончался на месте происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 апреля в 15:00 в Барабинском районе Новосибирской области на трассе «Иртыш» недалеко от села Устьянцева. Мужчина в возрасте 51 года припарковался на обочине и стоял рядом со своим авто «Гранд Чероки». Как вдруг следовавший со стороны Новосибирска в Омск 25-летний водитель «ГАЗели» совершил на него наезд.



От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.



Напомним, в феврале двое мужчин погибли и четверо пострадали в серьёзном ДТП на федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области.