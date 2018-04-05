Новосибирску необходимо использовать механизмы и технологии, соответствующие темпам его развития; об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на открытии форума «Городские технологии» в Новосибирском Экспоцентре.

Анатолий Локоть, открывая форум, объявил о старте новой «Стратегии 2030». Градоначальник заявил, что развивать город, «управляя вручную», уже недостаточно.

Локоть назвал Новосибирск уникальным городом, задающим тон развития всему региону, при этом с сожалением отметил, что полуторамиллионный мегаполис живёт по тем же законам, что и «самый маленький сельсовет».

В «Стратегии 2030» приоритетными направлениями станут создание комфортной городской среды, развитие транспортной инфраструктуры и социального блока.

Основными задачами для повышения комфорта в городе градоначальник назвал благоустройство набережной Оби и создание парков и скверов. Также Локоть отметил, что для развития социальной сферы Новосибирску необходимы современные поликлиники с новым оборудованием и грамотно выстроенным сервисом. А решить проблемы с транспортом, по убеждению мэра и разработчиков «Стратегии 2030», можно будет с помощью строительства развязок «в двух, а то и в трёх уровнях», скоростных рельсовых дорог и создания пешеходных зон.

Форум «Городские технологии» пройдёт в Новосибирском Экспоцентре 5 и 6 апреля и будет посвящён обсуждению перспектив развития мегаполисов и маленьких городов. В ходе мастер-классов и конференций спикеры представят доклады на темы городской безопасности, автоматизации процессов в городском хозяйстве, градостроительства и других.

Напомним, 3 апреля Анатолий Локоть перечислил дороги, которые отремонтируют в Новосибирске в 2018 году.