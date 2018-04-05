Новосибирская художница организовала приём бывшего в употреблении пластика

Молодая художница просит у новосибирцев старый пластик — из него будут сделаны скульптуры.

Как рассказала Сиб.фм новосибирская художница Маяна Насыбуллова, утиль ей необходим для изготовления скульптур, которые будут выставлены в Москве.



«Выставка под названием „Пустые облочки“ будет проходить в московской галерее „Фрагмент“ — кроме меня в ней участвуют Янина Болдырева и арт-группа с Урала, они делают такое микроискусство. Выставку организовала французская жена нашего Дмитрия Булныгина: Луиза победила в кураторском конкурсе, объявленном галереей. И вот 18 апреля эта выставка открывается», — рассказала художница.



Маяна Насыбуллова надеется, что с помощью жителей города ей удастся собрать достаточное количество сырья и успеть отлить фигуры к открытию московского вернисажа. Для скульптур необходим твёрдый пластик — например, крышки от бутылок, флаконы от шампуня или обычные канистры. Цвет значения не имеет.

Пластик художница начнёт принимать в воскресенье, 8 апреля, в своей мастерской на проспекте Димитрова, 6. Отдать ненужную пластмассу для превращения её в произведения современного искусства можно будет в течение всей следующей недели.



«Выставка в Москве продлится месяц. К сожалению, речь о том, чтобы привезти выставку в Новосибирск, не идёт. Хотя очень бы хотелось. Но никто из местных галерей не хочет брать на себя затраты по перевозке работ — пока в Новосибирске ситуация, увы, такая», — констатирует Маяна Насыбуллова, которая стала широко известна благодаря своему проекту «Ленин для души».



Напомним, в апреле в Новосибирске откроется выставка графики и декоративно-прикладного искусства на сказочные мотивы.