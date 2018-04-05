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Новосибирская художница организовала приём бывшего в употреблении пластика

 5 апреля, 07:15
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Новосибирская художница организовала приём бывшего в употреблении пластика
фото и видео со страницы маяны насыбулловой в сети «вконтакте»

Молодая художница просит у новосибирцев старый пластик — из него будут сделаны скульптуры.

Как рассказала Сиб.фм новосибирская художница Маяна Насыбуллова, утиль ей необходим для изготовления скульптур, которые будут выставлены в Москве.

«Выставка под названием „Пустые облочки“ будет проходить в московской галерее „Фрагмент“ — кроме меня в ней участвуют Янина Болдырева и арт-группа с Урала, они делают такое микроискусство. Выставку организовала французская жена нашего Дмитрия Булныгина: Луиза победила в кураторском конкурсе, объявленном галереей. И вот 18 апреля эта выставка открывается», — рассказала художница.

Маяна Насыбуллова надеется, что с помощью жителей города ей удастся собрать достаточное количество сырья и успеть отлить фигуры к открытию московского вернисажа. Для скульптур необходим твёрдый пластик — например, крышки от бутылок, флаконы от шампуня или обычные канистры. Цвет значения не имеет.

Пластик художница начнёт принимать в воскресенье, 8 апреля, в своей мастерской на проспекте Димитрова, 6. Отдать ненужную пластмассу для превращения её в произведения современного искусства можно будет в течение всей следующей недели.

«Выставка в Москве продлится месяц. К сожалению, речь о том, чтобы привезти выставку в Новосибирск, не идёт. Хотя очень бы хотелось. Но никто из местных галерей не хочет брать на себя затраты по перевозке работ — пока в Новосибирске ситуация, увы, такая», — констатирует Маяна Насыбуллова, которая стала широко известна благодаря своему проекту «Ленин для души».

Напомним, в апреле в Новосибирске откроется выставка графики и декоративно-прикладного искусства на сказочные мотивы.

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