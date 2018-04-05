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Новосибирские куличи на «Юле» начали дорожать к Пасхе

 5 апреля, 09:58
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Новосибирские куличи на «Юле» начали дорожать к Пасхе
фото с сайта pixabay.com

Сервис бесплатных объявлений «Юла» выяснил, сколько стоит заказать кулич в Новосибирске, в каком городе он самый дорогой и что готовы добавить местные пекари в пасхальную выпечку за 1 000 рублей.

За март количество поисковых запросов на куличи на «Юле» выросло в 20 раз. 40 % из них пришлось именно на предпасхальную неделю, когда православные жители страны начали активно готовиться к празднику. И именно в это время выросла средняя стоимость куличей по всей России.

Объявления на новосибирской «Юле» о продаже куличей начали появляться ещё в начале марта, и их количество с тех пор увеличилось в десять раз. Несмотря на высокую конкуренцию, средняя цена на них выросла на 50 % — до 360 рублей. Стоимость главного атрибута Пасхи в Новосибирске на данный момент выше на 20 %, чем в среднем по России (300 рублей).

Цена в городе за кулич порой достигает 1 000-1 600 рублей за штуку. За такую сумму новосибирские пекари приготовят его с самыми различными начинками: маком, цукатами, семечками и шоколадом.

«Самые дорогие куличи на сервисе объявлений продаются в Сочи — 500 рублей, Ярославле и Краснодаре — по 450 рублей. Самые низкие цены в Волгограде — 109 рублей и Челябинске — 164 рубля», — рассказали эксперты «Юлы».

Кроме традиционных куличей, пользователи Новосибирска продают на сайте имбирные пряники по 250 рублей, праздничные открытки ручной работы по 50 рублей, пасхальные наборы мыла за 350 рублей и даже весеннее панно к Пасхе за 300 рублей.

Напомним, в апреле московский священник в преддверии Пасхи исполнил песню «Мурка» за трапезой в храме.

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